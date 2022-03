Conheça os jogos da Liga dos Campeões que vão ser emitidos na TVI

Dos 18 jogos contemplados no acordo celebrado entre a TVI e a ELEVEN para a esta temporada desportiva, foram já emitidos três: a UEFA Supertaça Europeia e dois jogos dos “play-offs” de acesso à Liga dos Campeões da UEFA. Os espetadores da TVI vão poder assistir a 15 jogos.

A TVI vai assegurar a transmissão em direto e, em sinal aberto, de seis jogos das equipas portuguesas na fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos de final, as duas meias finais e a final da Champions, que se realizará a 28 de maio de 2022.

Para a fase de grupos, este é o calendário dos seis jogos com equipas portuguesas, que serão transmitidos na TVI: 15 de setembro: Atlético de Madrid – Porto; 28 de setembro: Porto – Liverpool; 20 de outubro: Benfica – Bayern; 3 de novembro: Sporting – Besiktas; 23 de novembro: Barcelona – Benfica; 7 de dezembro: Ajax – Sporting.

Além da emissão em direto, cada jogo terá cobertura integral e multiplataforma na televisão e no digital. Na TVI24 vai existir “uma vasta programação associada, pré-match e pós-match, com todas as informações e detalhes sobre cada um dos jogos, as equipas, os jogadores e os resultados”.

Estes jogos estarão também disponíveis em streaming e em direto, no TVI Player.