Conheça os jurados do “Masterchef Portugal” e “Masterchef Júnior Portugal”

Os famosos programas de culinária “Masterchef Portugal” e “Masterchef Júnior Portugal” estão de volta à RTP e os jurados já foram selecionados.

A competição de cozinha da RTP1 conta agora com o Chef Miguel Rocha Vieira, a Chef Noélia Jerónimo e o Chef Diogo Rocha.

O Chef Miguel Rocha Vieira é “um dos maiores embaixadores da gastronomia portuguesa no mundo”, lê-se em comunicado. Viveu em Londres, onde fez a formação na Le Cordon Bleu, mas também já trabalhou em restaurantes de referência em França e Espanha. Viveu 17 anos fora de Portugal, altura em que assumiu a cozinha do Costes Restaurant e, mais tarde, do Costes Downtown, em Budapeste. Atualmente, gere três espaços distinguidos com estrela Michelin – dois em Budapeste e outro em Cascais.

A Chef Noélia Jerónimo já é conhecida do público, uma vez que integrou o painel de jurados da edição passada. É em Cabanas de Tavira, no Algarve, que Noélia tem o espaço homónimo. Reservar uma mesa no verão pode ser um trabalho que requer alguma ginástica na agenda.

O Chef Diogo Rocha é o único que tem um restaurante no centro de Portugal, distinguido com estrela Michelin – o Mesa de Lemos, em Viseu. “Diogo Rocha tem afirmado a sua identidade no panorama gastronómico português e está pronto para arregaçar as mangas na cozinha mais competitiva do país”, avança o comunicado, divulgado pela RTP.

“Masterchef Júnior Portugal”

A estreia, desta vez, chega em dobro. Os mais pequenos também vão ter a oportunidade de surpreender um painel de jurados, constituído pelo Chef Pedro Pena Bastos, pela Chef Teresa Horta Colaço e pelo Chef Óscar Geadas.

O Chef Pedro Pena Bastos assumiu, em 2020, o CURA, no Hotel Ritz. Menos de um ano depois, e em plena pandemia, o cozinheiro conquistou a estrela Michelin para o espaço.

A Chef Teresa Horta Colaço “foi a vencedora do MasterChef Portugal em 2021 e sagrou-se a segunda vencedora mundial do formato a apresentar um menu totalmente plant based”. Após a participação, fez formação no Bascet Culinary Center, editou o livro “Sweet – Surpreendentemente Vegan” e criou uma linha de condimentos com produção biológica.

O Chef Óscar Geadas é o “rosto da estrela Michelin em Trás-os-Montes, mais concretamente no G Pousada”. O espaço, criado em conjunto com o irmão, conquistou a classificação mundial em 2018.