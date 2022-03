Conheça os três primeiros casais de “Casados à Primeira Vista” (SIC)

A nova temporada de “Casados à Primeira Vista” foi para o ar, este domingo, 27 de março, na SIC, e, neste episódio, o público ficou a conhecer os primeiros três casais.

Tiago e Dina: Tiago é de Sesimbra, vive com os pais, tem 32 anos e está a ajudar o primo na área da construção civil enquanto trabalha no seu projeto de sonho na área do desporto e da saúde.

Já a companheira Dina tem 33 anos, é de Braga, vive com o irmão e a cunhada e a sua grande paixão são as crianças, dai o curso em Educação de Infância.

João e Dulce: João é reformado da GNR, tem 65 anos e vive em Chaves, depois de ter vivido a maior parte da sua vida em Lisboa. Adora a horta, andar de bicicleta e de dançar, por isso é que construiu uma discoteca na sua casa. Tem dois filhos, fruto de um casamento terminado.

Dulce, de 56 anos, vive em Olhão, mas nasceu em Angola. Está a participar nesta experiência social por causa dos dois filhos. Trabalha na área do restauro de peles de veículos, adora a horta e dar caminhadas.

Por fim, Laura e Luís, que não subiram ao altar mas foram apresentados ao público: Laura, de 50 anos, vive em Loures, trabalha num canil e nunca se casou. Tem duas filhas, sendo que uma é a atriz Bruna Quintas.

Já Luís, de 51, vive na mesma cidade que a companheira, é “coach” de relacionamentos e tem um filho de 25 anos, fruto de um matrimónio de 20 anos terminado.