“Conta-me Como Foi” regressa à RTP1 para nova temporada

A família Lopes e todos os desafios que o turbilhão em que Portugal se encontra nos anos 80 voltam à estação pública no próximo sábado, dia 3 de outubro, às 21.00 H.

No episódio de estreia, o mês de dezembro de 84 arrancou com Mário Soares a comunicar ao país que a coligação do governo ia continuar. O orçamento de Estado era aprovado e com as eleições surgia todos os dias um novo candidato.

Na casa dos Lopes prepara-se o Natal. Isabel ainda não ultrapassou a situação vivida com Inácio e a relação familiar não vive os melhores momentos. Margarida sofre com isso. Hermínia pede a António para falar com os filhos para se entenderem. Seria a melhor prenda de Natal que poderia dar a Margarida.

Leandro vai a casa de Isabel e comunica-lhe que foi uma das atrizes escolhidas para ir ao Natal dos Hospitais.

Estão todos reunidos junto à árvore de Natal a abrir os presentes. O ambiente é harmonioso entre a família.

Para ver a partir de 3 de outubro, ao sábado à noite, na RTP1.