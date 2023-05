Coral Europa dá nome de Maria João Abreu a estúdio de novelas em Vialonga

Dois anos após o desaparecimento de Maria João Abreu, a Coral Europa deu o nome da atriz a um estúdio de novelas em Vialonga.

Neste sábado, dia 13 de maio, passaram dois anos sobre a morte de Maria João Abreu e a produtora televisiva Coral Europa decidiu dar o nome da intérprete a um estúdio de novelas em Vialonga, onde a atriz protagonizou a série da SIC “Golpe de Sorte”.

A informação foi dada pelo ex-marido de Maria João Abreu, o ator José Raposo. “A Coral Europa é a produtora audiovisual que produziu a série de grande êxito ‘Golpe de Sorte’, que teve como protagonista a Maria João Abreu, onde, como todos sabem, brilhou ao mais alto nível como a grande atriz que sempre foi!”, começou por lembrar José Raposo.

“Pois neste dia (ontem) que perfaz dois anos que a João partiu, a Coral decidiu, por iniciativa do seu presidente José Silva Pedro, prestar-lhe uma homenagem, quanto a mim, bem significativa: dar o seu nome ao estúdio onde gravámos o ‘Golpe de Sorte’, em Vialonga!”

“E ainda associada a essa sentida homenagem, haverá a inauguração de três peças de arte, da autoria de jovens artistas plásticos, com motivos relacionados com a João, que serão descerradas nas paredes do estúdio! Bem hajam por esta verdadeira homenagem que, no local certo, perpetua o nome de alguém que merece ser recordado por tudo o que significa como artista e ser humano!”, rematou o ator.