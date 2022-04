Morreu o autor da famosa música “I Like To Move It”. O corpo de Erick Morillo foi encontrado numa praia em Miami, nos Estados Unidos.

Os fãs do intérprete, de 49 anos, estão em choque, depois de saberem da morte de um dos DJ’s mais famosos do mundo, autor do sucesso “I Like To Move It”.

Segundo o site norte-americano “TMZ”, o corpo de Erick Morillo foi encontrado em Miami Beach e ainda não há informações sobre a morte do artista.

Há duas semanas, o DJ foi acusado de abuso sexual.