Covid-19 impede José Alberto de Carvalho de se despedir de familiar

O pivot do “Jornal das 8” fez na noite deste domingo um discurso emocionante antes de entrar em quarentena: não esteve no funeral de um familiar e adianta que vai estar duas semanas sem ver os filhos.

Um discurso que acaba de se tornar viral na Internet. Sob o som de uma composição de Verdi, o jornalista da TVI informou os telespetadores que vai entrar de quarentena, mas o que tocou quem via o profissional do quarto canal foi um “desabafo”.

“Preparo-me para entrar em isolamento a partir de amanhã, a cobertura jornalística da pandemia prossegue na TVI como em tantas outras redações, porque é esta a nossa missão. Quero partilhar duas reflexões no final de duas semanas intensas: hoje foi sepultada uma pessoa da minha família que sempre foi muito importante na minha vida. Sucumbiu aos 93 anos não foi vítima da Covid-19, mas o vírus impediu-me que me despedisse dela. Foram meia dúzia de pessoas sem um abraço de conforto, sem o pegar na mão para dizer força. O vírus rouba-nos esta exigência moral da humanidade que é despedirmo-nos dos nossos mortos. Nem nos campos de batalha se deixam os mortos para trás”, referiu José Alberto Carvalho, emocionado para, em seguida, dar um exemplo do trabalho dos profissionais de saúde.

https://www.instagram.com/p/B-VS_7hF9Pt/

“Sei de um médico que alugou uma caravana ao lado de casa para não contagiar ninguém e para acenar aos filhos e ver-lhes o rosto pelas janelas. Há médicos a receberem cuidados porque são vítimas das doenças. É imoral pedir aos médicos que salvem vidas e depois as pessoas saiam para ver como está o tempo”, prosseguiu.

Finalmente, outro drama pessoal. “Também continuarei impedido de sentir o toque dos meus filhos em, pelo menos, duas semanas. Cada dia é uma vitória contra o vírus”.