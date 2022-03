Covid 19 não arruína estilo: máscaras de Goucha iguais às camisas

O apresentador da TVI continua igual a si próprio nestes tempos de pandemia: um homem de classe. E até as máscaras fazem “pandan” com as camisas.

Manuel Luís Goucha é um homem cuja classe é difícil de derrubar e por isso não foi a Covid-19 a “manchar” o estilo do apresentador do “Você na TV!”, na TVI. Pelo contrário e o comunicador decano da nossa televisão adaptou-se, por várias vezes: primeiro, ficou sem público ao vivo, depois menos técnicos em estúdio, em seguida os convidados começaram a aparecer por vídeo-conferência e, mais recentemente, quem se senta perto de Goucha tem de cumprir os dois metros de distância.

Com o seu alfaiate preferido, Paulo Battista, com o atelier fechado e a ajudar instituições solidárias, o apresentador da TVI centrou-se na nova moda: as máscaras, além de serem obrigatórias, podem ser estampadas, desenhadas e ter alguns formatos diferentes.

Ora, o estilo de Goucha virou-se, exatamente, para este novo acessório, que também já dita tendências de moda. Senão, vejamos.

Nesta primeira imagem o comunicador do quarto canal aparece com uma máscara preta com bolinhas: é igual à camisa e, note-se, ao lenço que traz no casaco.

https://www.instagram.com/p/B_686ibFHLW/

Na segunda fotografia que Manuel Luís Goucha publicou no perfil de Instagram é notório o cinzento claro, também a fazer “pandan” com a máscara.

Os seguidores ficaram rendidos: “Manuel, mesmo em tempo de pandemia mantém o estilo”, ou “que classe” servem a título de exemplo.