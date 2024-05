Craques da bola festejam títulos ao lado da família

O Paris Saint-German e o Al Hilal sagraram-se campeões no passado fim de semana. Os jogadores festejaram os títulos ao lado da família. O futebolista português Gonçalo Ramos e o brasileiro Neymar estiveram em grande destaque.

No sábado, 11 de maio, o Al Hilal, clube treinado por Jorge Jesus, sagrou-se campeão da Arábia Saudita. Rúben Neves contou com a presença da família no jogo decisivo. A mulher, Débora Lourenço, partilhou, na página de Instagram, um vídeo onde os três filhos surgiam vestidos a rigor ao lado do pai.

Mesmo sem jogar, Neymar também esteve presente no jogo da 31ª mão do campeonato. O que não passou despercebido nos camarotes do Al Hilal foi a companhia do jogador. O craque brasileiro levou a filha caçula, Mavie, e a ex-namorada, Bruna Biancardi, a assistir ao jogo. “Primeiro jogo da Mavie e o pai já saiu campeão”, brincou.

Já no domingo, 12 de maio, o Paris Saint-German celebrou o 12º título na Liga Francesa, depois do Mónaco ter perdido para Lyon, no passado dia 28 de abril. Gonçalo Ramos, que trocou o Benfica pelo clube parisiense, posou sorridente ao lado da namorada, Margarida Amaral Domingues, que também se mudou para a cidade luz.