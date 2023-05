Cristiana Jesus chora a morte da avó: “Obrigada por tudo e por tanto”

Depois de ter partilhado com os seguidores que estava a viver “dias difíceis” e de “sufoco”, Cristiana Jesus revelou o falecimento da avó.

Após ter partilhado com os seguidores na segunda-feira, 1 de maio, um relato emocionante, onde explicava que vivia “dias difíceis” e de “sufoco” com o internamento da avó no hospital, Cristiana Jesus partilhou na terça-feira, 2 de maio, que a familiar havia falecido.

“Que mulher forte, que mulher coragem, que coração bonito. Adoro-a muito. Obrigada por tudo e por tanto! Um dia voltamos a dançar juntas”, escreveu na legenda da publicação onde compilou vários vídeos com a avó.

Na caixa de comentários, foram vários os seguidores e figuras públicas que enviaram palavras de apreço a Cristiana. “Muito amor para vocês”, disse Jéssica Antunes. “As avós são eternas”, escreveu Liliana Filipa.

Recorde-se que Cristiana Jesus ganhou visibilidade após ter participado no “reality show” “Big Brother”, transmitido pela TVI, juntamente com o marido Cláudio Alegre. O casal tem um filho, Guilherme, de dois anos.