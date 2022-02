Cristiano Ronaldo comemora 400 milhões de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo atingiu uma marca única no Instagram. O craque português alcançou os 400 milhões de seguidores, tornando-se, de momento, na pessoa mais seguida.

Através de um vídeo publicado, esta segunda-feira, 21 de fevereiro, o futebolista do Manchester United agradeceu o apoio e carinho de todos aqueles que o seguem na rede social.

“400 milhões, woww, que número. Agora posso dizer: ‘Siiiimmmmm’. É fantástico, que momento para mim. Sem vocês isto não era possível, por isso, do fundo do meu coração, tenho que dizer: obrigado”, começou por agradecer.

“Continuem assim, eu continuarei a partilhar a minha vida convoco, todas as coisas convosco, porque vocês merecem. Por isso muito obrigado e vamos continuar com mais 100, mais 200 milhões. Muito obrigado”, disse o atleta no vídeo que gravou em inglês.

O capitão da Seleção Nacional prepara-se para ser pai mais uma vez. O craque e a namorada, Georgina Rodriguez, estão à espera de um casal de gémeos. Lembre-se que, em comum, os dois já têm a filha Alana.

Contudo, Cristino Ronaldo também é pai do filho mais velho, Cristianinho, que assinou, recentemente pelo Manchester United, e dos gémeos, Eva e Mateo. Os três filhos nasceram com recurso a gestação de substituição.