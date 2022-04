Cristiano Ronaldo agradece o apoio depois da morte de um dos bebés

Cristiano Ronaldo agradeceu, esta quinta-feira, 21 de abril, o apoio que recebeu do público que o aplaudiu durante o jogo entre o Manchester United e Liverpool, em Anfield.

O atleta português não esteve presente no encontro do Manchester United em casa do Liverpool. No entanto, a onda de aplausos que decorreu no jogo, em honra a Cristiano Ronaldo e à sua família, chegou ao craque.

“Um mundo… um desporto… uma família… Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão”, escreveu o futebolista no perfil de Instagram.

Esta é a primeira intervenção pública de Cristiano Ronaldo depois de este ter revelado que perdeu um dos filhos gémeos durante o parto.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade”, anunciou.

Lembre-se que o atleta e Georgina Rodríguez também são pais de Alana. Por sua vez, o craque ainda é pai dos filhos gémeos, Eva e Mateo, e do filho mais velho, Cristianinho. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição.