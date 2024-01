Cristiano Ronaldo assitiu ao fim de ano no Funchal ao lado de Georgina Rodríguez

De visita à Madeira, Cristiano Ronaldo esteve ao lado de Georgina Rodríguez neste “réveillon” e ambos assistiram ao fogo de artifício.

Cristiano Ronaldo regressou no passado fim de semana ao Funchal para passar o fim de ano e celebrar o 69.º aniversário da mãe, Dolores Aveiro. Acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez e dos filhos, o jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita – e melhor marcador dos campeonatos em 2023 -, começou por oferecer um Porsche à matriarca do clã Aveiro, que se emocionou e abraçou o neto mais velho. Cristianinho.

Depois do presente de luxo, a família dirigiu-se a um “rooftop” com vista para a baía do Funchal, a partir do qual assistiu a um dos fogos de artifício mais famosos do mundo. A festa não acabou aqui e, em seguida, os Aveiro dançaram ao som de uma atuação do famoso cantor brasileiro Luan Santana.

“Que a magia do ano novo ilumine os vossos dias com amor, saúde, alegria, harmonia e sonhos cumpridos”, desejou Georgina Rodríguez nas redes sociais.