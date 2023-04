Cristiano Ronaldo beija Georgina e responde a rumores de crise na relação

Cristiano Ronaldo acaba de publicar uma imagem na qual beija Georgina Rodríguez e responde, desta forma, aos rumores de crise na relação.

É com um “brinde ao amor”, nas palavras de Cristiano Ronaldo no perfil de Instagram, que o jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, acaba de publicar uma imagem a beijar Georgina Rodríguez.

O CR7 parece responder, desta forma, aos rumores na imprensa mundial da última semana que davam como certa uma crise na relação do jogador e da empresária.

“Rapidamente se acabam os rumores. Mais felizes do que nunca e uma fotografia que contraria o que o mundo especulava”, respondeu um fã do “internacional” português.

Recorde-se que Georgina Rodríguez já tinha respondido no final da semana passada que não havia crise com Cristiano Ronaldo. Para afastar todos os rumores de uma suposta separação do craque português, “Gio” recorreu às redes sociais e citou a letra da música “Si yo muero”, de Romeo Santos: “O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita”.

Segundo o “Holofote”, o testemunho de um espanhol ao jornal “Ok Diário” tornou-se viral, depois deste ter contado que um tripulante do jato privado de CR7 falou sobre uma alegada violenta discussão entre o casal.

Esta não é a primeira vez que Georgina se vê envolvida em polémicas. No início de abril, o influenciador Pablo Bone acusou a namorada do jogador português de ter “ares de prepotência e arrogância”. Mais uma vez, a resposta da argentina veio através das redes sociais.