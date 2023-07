Cristiano Ronaldo e Georgina divertem-se no Algarve

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez chegaram ao Algarve dias antes do atleta se juntar ao estágio da sua equipa, o Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já estão no Algarve: a informação foi partilhada nas redes sociais por Flávia Moreira, conhecida relações-públicas.

Depois de terem visitado o espaço gerido pela conhecida RP, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez mostraram-se a andar de moto de água.

“Amo-te”, escreveu o CR7 para Georgina Rodríguez como legenda em várias fotografias publicadas no Instagram.

Recorde-se que a passagem do “capitão” da Seleção Nacional pelo Algarve se insere no descanso antes de rumar ao estágio do clube saudita Al-Nassr, que está em estágio no Sul do país.