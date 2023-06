Cristiano Ronaldo e Georgina juntos em férias com a família em barco de luxo

Depois dos jogos da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo desfruta de um descanso com Georgina Rodríguez e os filhos, numa embarcação de luxo.

A última semana foi cheia de emoções para Cristiano Ronaldo e para a sua família. Cristianinho, o filho mais velho do jogador de futebol, comemorou os seus 13 anos. Além disso, Ronaldo foi convocado a jogar nos dois jogos da Seleção Nacional frente à Bósnia-Herzegovina e à Islândia para a fase de apuramento para o Euro 2024 e Portugal ganhou ambos os desafios.

Depois de todos os acontecimentos, a família já se encontra reunida. E todos decidiram aproveitar umas férias. Cristiano Ronaldo e Georgina partilharam registos nas redes sociais dos momentos com os filhos no barco de luxo.

E, mais uma vez, depois do aniversário dos gémeos Eva e Mateo e do lançamento do novo projeto em que Cristiano está envolvido, o casal aparece bem juntinho nas fotografias, o que parece acabar com de vez com os rumores de uma crise na relação.

“Amor” e corações são as palavras e termos utilizados pelo casal para descrever este tempo passado em família.

De lembrar que Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram por barriga de aluguer. O jogador é ainda pai de Alana e Bella Esmeralda, fruto da relação atual com Georgina Rodríguez.