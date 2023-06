Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partilham novos registos das férias

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo continuam de férias e têm mostrado novos detalhes dos momentos em família.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a aproveitar o bom tempo em família e andam de férias por Itália, no iate.

Além dos filhos, Ronaldo também recebeu amigos no seu iate. Diogo Dalot, atleta da Seleção Nacional e lateral-direito de Manchester United, marcou presença e passou alguns momentos com o colega de equipa.

O casal está de férias há cerca de uma semana e Georgina têm partilhado alguns detalhes do tempo em família. A modelo posa em biquíni para as fotografias e também mostrou registos dos filhos a aproveitar a água em brincadeiras. Gio não se esqueceu de Ronaldo e ainda publicou imagens ao lado do companheiro.

A empresária mostrou também uma fotografia onde é possível ver a tatuagem que tem no braço com as iniciais do casal.

A família está a passar as férias juntos após Ronaldo ter sido convocado para jogar nos dois jogos da Seleção Nacional frente à Bósnia-Herzegovina e à Islândia para a fase de apuramento para o Euro 2024 e Portugal ganhou ambos os desafios.