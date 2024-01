Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgem apaixonados em fotografia

Nas redes sociais, o casal publicou uma fotografia na qual surge abraçado na praia. Cristiano Ronaldo declarou-se à companheira.

O amor está no ar. Cristiano Ronaldo fez uso das redes sociais para se declarar a Georgina Rodríguez. O “internacional” português partilhou uma fotografia na qual surge abraçado à companheira na praia, ambos sorridentes.

“Alma gémea”, escreveu na legenda. Pouco depois, Georgina respondeu à partilha do namorado, ao publicar a mesma imagem com um coração vermelho na legenda.

De relembrar que Cristiano esteve recentemente na ilha da Madeira para passar o fim de ano, assim como celebrar o 69.º aniversário da mãe, Dolores Aveiro. O jogador de futebol do Al-Nassr, de Arábia Saudita, esteve acompanhado por Georgina Rodríguez e pelos filhos. A grande festa da família Aveiro teve como palco um “rooftop” com vista para a baía do Funchal e até uma atuação do músico brasileiro Luan Santana.