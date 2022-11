Cristiano Ronaldo e Lionel Messi juntos em campanha inédita

Rivais dentro das quatro linhas há mais de dez anos no futebol, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram uma campanha publicitária juntos, deixando os internautas rendidos ao momento inédito.

Trata-se de uma fotografia que a marca Louis Vuitton publicou no perfil da rede social Instagram em que aparece o “capitão” da Seleção Nacional e o craque argentino a jogarem xadrez.

A imagem está a circular nas redes sociais com os cibernautas rendidos ao episódio. No seu perfil, Cristiano Ronaldo também partilhou a imagem com a legenda: “A vitória é um estado mental”.

Entre os vários comentários que surgiram destaque para o elogio da namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. “Icónico”, afirmou a espanhola e companheira do atleta português.

Ao longo dos anos, os dois futebolistas foram mantendo uma rivalidade face aos prémios que foram ganho, sendo considerados por muitos os dois dos melhores jogadores de sempre da modalidade.

Cristiano Ronaldo esteve em evidência na sexta-feira, 18 de novembro, com a sua figura de cera, que vai estar no museu Madam Tussauds de Nova Iorque, a ser exibida na mediática praça Times Square.