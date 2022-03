Cristiano Ronaldo e outros famosos lembram Maradona: “Um dos melhores de todos os tempos”

Cristiano Ronaldo reagiu publicamente à morte de Diego Maradona, esta quarta-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Outros famosos também deixaram uma homenagem a “El Pibe”.

O futebol está de luto. O antigo futebolista argentino morreu e nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens prestadas por figuras públicas que têm partilhado fotografias e homenagens.

Assim, o futebolista português despediu-se do “amigo” e “génio eterno” no Instagram, ao publicar uma dedicatória com uma fotografia antiga de ambos.

“Hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido”, pode ler-se na publicação.

Também Pedro Ribeiro recordou “o melhor de todos”. “E eis que desaparece o melhor de todos. Uma vida que foi de filme. Por vezes obra-prima, outras miséria humana. Mas ele, com a bola, em campo. Que Deus. As fintas. A malandrice. A técnica única. O golo, sempre o golo, ali ao pé. Esquerdo, direito? Indiferente, até com mão divina meteu a bola na baliza”, referiu o diretor da Rádio Comercial.

“Hoje é um dia profundamente triste para o futebol, que se despede de um dos seus maiores heróis. […] E de nós todos, que tivemos a sorte de ver este génio jogar”, acrescentou.

“O mais próximo da ideia de magia que o futebol teve num só homem”, sublinhou Daniel Oliveira, diretor da SIC.

“Nunca gostei dele, fora das quatro linhas. Mas em campo, é uma verdadeira lenda”, afirmou Iva Domingues, apresentadora da TVI.

Diego Maradona que, além de ter brilhado na seleção da Argentina – foi campeão do Mundo –, notabilizou-se no Nápoles, Barcelona, Sevilha ou Boca Juniors, morreu na sua casa em San Andrés.