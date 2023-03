Cristiano Ronaldo já está na casa de Lisboa e contempla a vista sobre a cidade

Cristiano Ronaldo já chegou a Lisboa, onde está no seu apartamento com vista para a Avenida da Liberdade e o rio Tejo.

De Riade, na Arábia, para Lisboa. Cristiano Ronaldo já está no nosso país e nesta segunda-feira mostrou-se na varanda do seu apartamento, com vista para a Avenida da Liberdade, Castelo de São Jorge ou rio Tejo.

Recorde-se que a viagem do CR7 para Portugal se enquadra na convocatória do selecionador nacional Roberto Martínez para os dois próximos jogos da equipa das “Quinas”, que tenta qualificar-se para o Campeonato da Europa, que decorre na Alemanha, no próximo ano.

“Portugal”, escreveu o “internacional” português no perfil de Instagram, numa palavra acompanhada por um emoji de um coração.