Cristiano Ronaldo lembra morte do filho e revela que guarda as cinzas do bebé

Cristiano Ronaldo protagonizou uma das entrevistas mais polémicas dos últimos tempos e na conversa com Piers Morgan revelou agora que guarda as cinzas do filho.

Durante a entrevista ao apresentador britânico, o craque português, que está ao serviço da Seleção Nacional, recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida: a morte do filho.

“Foi o momento mais difícil que passei desde que o meu pai morreu. Quando tens um filho esperas que tudo seja normal e quando tens um problema assim é duro. Eu e a Georgina passámos um momento difícil, porque não percebíamos porque razão aquilo nos estava a acontecer. Foi difícil”, contou.

No entanto, no dia em que perdeu um filho ganhou uma filha, Bella Esmeralda, algo que o deixou dividido: “Às vezes, tento explicar à minha família e aos amigos mais próximos que nunca me senti feliz e triste ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Não sabes se vais chorar ou sorrir, porque é algo ao qual não sabes como reagir, não sabes o que fazer”.

O jogador dos “red devils” revelou que guarda as cinzas do bebé, juntamente com as do pai. “Falo com eles a toda a hora e eles estão ao meu lado. Ajudam-me a ser uma pessoa melhor, um pai melhor. Estou orgulhoso por isso. A mensagem que eles me enviam, especialmente o meu filho”, afirmou.