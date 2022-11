Cristiano Ronaldo rescinde contrato com Manchester United

Depois da polémica entrevista a Piers Morgans em que criticou o clube inglês, o futebolista português rescindiu contrato com os diabos vermelhos.

Apesar de estar ao serviço da seleção nacional no Mundial do Qatar, o atleta volta a ser tema de assunto com o anúncio da rescisão do contrato com o Manchester United.

O clube inglês informou em comunicado que a rescisão do contrato foi por mútuo acordo entre ambas as partes.

“Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo e com efeito imediato. O clube agradece-lhe a enorme contribuição nas duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja a Ronaldo e à família o melhor para o futuro. Todo o clube continua focado no desenvolvimento da equipa em conjunto com Erik ten Hag, de forma a que tenhamos sucesso em campo”, lê-se no comunicado.