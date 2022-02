Depois de ter testado positivo à Covid-19, Cristiano Ronaldo ruma a Turim

Cristiano Ronaldo rumou, esta quarta-feira, para Turim, após ter sido conhecido o caso positivo à Covid-19. O craque português levantou voo de Tires num avião-ambulância.

O avançado que estava desde terça-feira em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras, arrancou do aeródromo de Tires por volta das 13:30 dentro de um avião-ambulância, tal como conta o Jornal de Notícias (JN).

O capitão de Portugal regressa a Itália, onde vai cumprir as regras de isolamento definidas, falhando também os próximos encontros da equipa italiana para o campeonato e Liga dos Campeões.

Ronaldo é o terceiro jogador da seleção lusa infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, que já tinham sido dispensados dos trabalhos da equipa das quinas.

Desde que foi descoberto que o atleta está infetado com a Covid-19, diversos membros da família Aveiro como a mãe, Dolores, e as irmãs, Katia e Elma, deixaram mensagens de apoio nas redes sociais.

Tal como aconteceu com a companheira do jogador, Georgina Rodríguez, que falou por videochamada com o Cristiano Ronaldo enquanto este estava em isolamento na Cidade do Futebol.

