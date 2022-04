Em dia de estreia, “Cristina ComVida” fica em segundo nas audiências

No dia da grande estreia de Cristina Ferreira com o programa “Cristina ComVida”, a TVI perdeu para a SIC no que diz respeito àa audiências no horário das 19.00 H.

A estação de Queluz de Baixo emitiu o primeiro programa dos finais de tarde conduzido pela diretora de Entretenimento e Ficção. Com lágrimas e muitos convidados à mistura, “Cristina ComVida” ficou em segundo lugar, com 8,4% de “rating” e 18,4% de “share”.

O horário foi liderado pela SIC que arrecadou 21,4% de “share”, com a novela “Viver a Vida” e a emissão de um episódio de “Êta Mundo Bom!”. Já no terceiro lugar do pódio ficou a RTP1 com 17,9% de “share”, com o concurso “O Preço Certo”, de Fernando Mendes.

Cristina Ferreira já tinha revelado que se trata de um programa que tinha desenhado há sete anos, com o realizador João Patrício. Em dia de estreia, a apresentadora não aguentou a emoção e ficou em lágrimas após uma mensagem num avião.