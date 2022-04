Cristina dá as boas-vindas a Tony Carreira à TVI: “Por respeito, só agora decidimos divulgar”

Tony Carreira é exclusivo da TVI desde outubro… do ano passado. Por respeito a tudo o que envolveu o acidente mortal de Sara Carreira, a estação só na manhã desta quinta-feira divulgou o acordo.

O alegado clima de “guerra” entre Tony Carreira e Cristina Ferreira, divulgado há meses, parece não ter passado mesmo de uma suposição: é que, soube-se na manhã desta quinta-feira, o “cantor de sonhos” é exclusivo da TVI há exatamente um ano. Talvez por isso tenha dado a primeira e única entrevista a Manuel Luís Goucha a propósito do acidente trágico da filha, Sara.

A cantora morreu em dezembro do ano passado e, na altura, sabe-se agora, com o contrato de exclusividade assinado há então dois meses, a TVI decidiu não divulgar a informação, por respeito à família do artista, como admite agora Cristina Ferreira.

“A @tvioficial divulga hoje que Tony Carreira é parceiro da estação, desde outubro de 2020, com um contrato de exclusividade e uma série de projetos a serem trabalhados”, começa por referir, no perfil de Instagram, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

“Por respeito a tudo o que aconteceu só agora decidimos divulgar esta informação. Até porque, em breve, serão reveladas muitas surpresas”, promete Cristina Ferreira.