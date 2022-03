Cristina diz que “Big Brother” está a chegar e seguidores perguntam por Teresa Guilherme

Cristina Ferreira anunciou nas redes sociais que o “Big Brother” está a chegar. Os seguidores perguntaram por Teresa Guilherme.

Ainda com o(a) apresentador(a) por anunciar, Cristina Ferreira aguçou a curiosidade dos fãs ao referir, neste domingo, que o “reality show” está a chegar.

“Quase a chegar. ‘BB’. Esqueça tudo o que já sabe”, informou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, que publicou no InstaStories, ferramenta do Instagram, o anúncio do “Big Brother”.

Sem que ainda sejam conhecidos os apresentadores – fala-se em Cláudio Ramos, Teresa Guilherme e Manuel Luís Goucha -, os seguidores já disseram nas redes sociais da “loira da Malveira” quem desejam ver: Teresa Guilherme.

“Que seja a Teresa Guilherme apresentar”, referiu um fã. “Sem a Teresa Guilherme a ‘Casa dos Segredos’ ou o ‘Big Brother’ não é a mesma coisa. Ela é a ‘rainha’ dos ‘reality shows’, o resto é tudo treta infelizmente a patroa é só amizade, enfim…”, defendeu outro seguidor de Cristina Ferreira.