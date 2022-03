Cristina e Cláudio em dupla e famosos “assaltam” o “Você na TV!”: a estratégia da TVI para a ponte e o feriado

Com o fim de semana alargado, a TVI preparou uma emissão especial para a “ponte” desta segunda-feira e para o feriado de amanhã. Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira vão dar tudo.

Em dupla que ganha… mexe-se: apesar da liderança conquistada no sábado com o programa “Em Família”, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira voltam a separar-se na ponte desta segunda-feira e no feriado de terça.

O ainda apresentador das manhãs vai ter hoje a casa “assaltada” por vários rostos da estação de Queluz de Baixo. A manhã da TVI promete ser ocupada por apresentadores que vão acompanhar Manuel Luis Goucha.

Ainda na emissão especial que a TVI preparou para este fim de semana prolongado, com ponte e feriado, já na terça-feira Cristina Ferreira volta aos ecrãs para apresentar uma emissão especial, tendo ao seu lado Cláudio Ramos.