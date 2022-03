Cristina e Herman encontram-se na Madeira: “Casamento do ano!”

Cristina Ferreira e Herman José encontraram-se na Madeira. O humorista disse que se trata do “casamento do ano” e os fãs especularam com uma eventual ida do artista para a TVI.

Cristina Ferreira esteve alguns dias de férias na Madeira e, depois de percorrer a ilha de lés a lés, sobretudo de barco, encontrou-se no Funchal com Herman José.

“Encontros inesperados” escreveu, no Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Os fãs aplaudiram e muitos especularam que o “grande artista” podia transferir-se da RTP para a TVI, mas Herman José deixou a dúvida no ar. “Na Madeira com a @dailycristina a tratar do casamento do ano. E mais não dizemos”, brincou o apresentador.

As reações foram positiva e, entre elas, surgiu a do radialista Fernando Alvim. “Acho muito bem que se casem. Fazem um par muito bonito. parabéns!”