Cristina Ferreira e Eduardo Madeira reagem a resposta de Tino de Rans a Miguel Sousa Tavares

Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans, corrigiu Miguel Sousa Tavares numa entrevista em direto na TVI 24. Nas redes sociais, Cristina Ferreira e Eduardo Madeira reagiram ao episódio.

O candidato às Eleições Presidenciais de 2021 sentou-se, esta segunda-feira, 11 de janeiro, com o jornalista para conversar sobre a sua aposta política para Portugal. No final da emissão, o também calceteiro retificou um erro do escritor numa pergunta que fez.

“Vamos tê-lo aqui outra vez daqui a quatro anos?” questionou Miguel Sousa Tavares. Rapidamente, Tino de Rans respondeu: “As eleições são de cinco em cinco anos Miguel. As Legislativas é que são de quatro em quatro”.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, elogiou a elasticidade mental do candidato a Belém.

“Tenho um profundo respeito pelo Tino, pela sua elasticidade mental, pela forma como responde e se defende. E isto não é campanha. É apenas uma opinião pessoa, fruto também das muitas vezes em que o entrevistei”, escreveu a também apresentadora.

Já o humorista Eduardo Madeira foi assertivo sobre o episódio entre Vitorino Silva e Miguel Sousa Tavares: “Por mim acabava aqui a campanha”.

Além de Vitorino Silva, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, João Ferreira, Tiago Mayans, Marisa Matias e Ana Gomes são candidatos à Presidência.