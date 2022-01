Cristina Ferreira: “A Ellen vai querer mudar o cenário”

A apresentadora estreou, esta quarta-feira, o “Dia de Cristina”, num cenário novo, que elogiou.

Está no ar o “Dia de Cristina”, um programa em princípio semanal que assinala o regresso da apresentadora ao ecrã da TVI. Na Internet, muitos espectadores assinalaram que não perceberam ainda o conceito, mas a diretora de Entretenimento e Ficção percebe a ideia. “O objetivo é as pessoas sentirem que é diferente. Isto é o futuro da TV depois da minha ideia da casa. Isto é a tendência da TV internacional”.

Cristina brincou que a apresentadora mais famosa do mundo podia inspirar-se: “A Ellen DeGeneres podia achar que devia mudar o cenário”.

E acrescentou: “Este cenário é muito difícil de encontrar a nível internacional”.

“Muito feliz com a estreia”, a “loira da Malveira” confessou arrepios na entrada e pelo de galinha com a música de Mariza” e justificou o vestido e fato vermelhos que usou. Não foi por causa de Jorge Jesus ou do Benfica. “É a cor para ir à luta, que é o que estamos a fazer! Foram sete horas numa maratona televisiva com histórias mais leves e outras mais emotivas”.