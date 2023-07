Cristina Ferreira acaba com os rumores de que protegeu Pedro Teixeira na festa da TVI

Pedro Teixeira andou desaparecido dos holofotes na Festa de verão TVI e surgiram rumores que Cristina Ferreira o tinha protegido. A apresentadora já reagiu.

A Festa de verão TVI deu o que falar. Um dos assuntos amplamente abordados foi o facto de Pedro Teixeira ter andado escondido durante todo o evento, longe da Comunicação Social e dos olhos do público. Muitos dos rumores apontavam para que Cristina Ferreira, amiga, colega e diretora de Pedro, o tinha escondido, depois da polémica separação do ator de Sara Matos. Mas a apresentadora já reagiu.

Cristina esteve no NOS Alive ontem e, em conversa com os jornalistas, foi confrontada com essa questão. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI negou e afirmou que Pedro esteve na festa “do início ao fim”.

“Não lhe apeteceu passar na passadeira. Houve várias pessoas que não passaram pela passadeira vermelha, o Pedro foi uma delas”, disse sobre a ausência do ator e apresentador na entrada da festa.

Apesar de ter andado “escondido”, tudo está bem com Pedro Teixeira. “Esteve muito divertido do início ao fim. Cada um deles faz aquilo que lhe apetece fazer, eu, como diretora, respeito a decisão deles”, garantiu.

Pedro Teixeira e Sara Matos anunciaram o fim da relação no mês de junho e, uma das possíveis razões por ter andado longe dos holofotes no evento do quarto canal foi o término ser recente.