Cristina Ferreira acaba em lágrimas no último programa de “Cristina ComVida”: “Em nenhum momento me largou a mão”

Cristina Ferreira ficou em lágrimas na última emissão do programa “Cristina ComVida”, da TVI, que será substituído pelo “BB Última Hora”, apresentado por Alice Alves.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não aguentou a emoção no final do programa desta sexta-feira quando estava a agradecer o apoio que recebeu ao longo das transmissões do humorista Eduardo Madeira.

“Deixem-me só fazer aqui um parênteses e tirar a capa da ‘Adelaide’ e deixar mostrar o Eduardo [Madeira]. Em nenhum momento ele esteve aqui comigo. Estiveram sempre todas as personagem que ele fez e foram muitas ao longo deste quase um ano de vida”, disse, visivelmente emocionada.

“Foi um companheiro extraordinário de todos os dias e não só na televisão. Fora dela foi muito mais. Enquanto amigo, enquanto ombro. Disse-me pouco porque não é de muitas palavras, é tímido e envergonhado. Mas, em nenhum momento, me largou a mão. Nem ele, nem toda esta equipa que em dias muito difíceis, que todos temos”, prosseguiu.” Chegar aqui era chegar à felicidade e com eles vou continuar a fazer da televisão a minha casa. Esteja ela onde estiver”, rematou.

Nesta última emissão, a também apresentadora recebeu como convidado o primeiro-ministro, António costa, que falou sobre a família, o estado atual da pandemia da covid-19 em Portugal e enviou um “grande beijo” à diretora do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Seguiu-se o chef Olivier da Costa que estava na cozinha a ouvir a conversa e ficou por ali para falar sobre a família ligada à restauração, nomeadamente o seu pai, e ainda ser surpreendido por um dos seus filhos, Lucas, de 19 anos.

Também existiu tempo para o maestro Rui Massena tocar o seu tema “Amanhecer”, que faz parte do segundo álbum lançado em 2016. “Cada amanhecer é uma nova ideia”, disse o maestro.

“Adoro”, afirmou Cristina Ferreira sobre o conceito por de trás da música. No final da atuação, a apresentadora deu um abraço sentido ao maestro, agradecendo o momento musical.

Até “Adelaide”, personagem de Eduardo Madeira, admitiu a Cristina Ferreira que, depois de várias emissões a dizer que não assistia à TVI, começou a ver a estação privada. “Confesso que já vejo”, disse.