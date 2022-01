Cristina Ferreira admite estar “feliz” com a estreia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no “Dois às 10”

Depois da estreia do programa “Dois às 10”, da TVI, Cristina Ferreira admitiu nas redes sociais estar satisfeita com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

A dupla de apresentadores já se estreou nas manhãs do canal. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou no Instagram uma fotografia com os comunicadores, revelando estar “feliz” com a primeira emissão do formato.

“Feliz. Felizes. A vida e o futuro. Televisão rima com emoção. Mas também pode com sonho”, pode ler-se na publicação, na qual surgiu também o realizador João Patrício.

De recordar que Manuel Luís Goucha estreia-se nas tardes da TVI, esta segunda-feira, 4 de janeiro, com o programa “Goucha”. Já Fátima Lopes ficará encarregue dos fins de semana.