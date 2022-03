Cristina Ferreira admite que falou pela primeira vez de drogas com o filho

Cristina Ferreira admitiu, este domingo, 13 de março, que falou com o filho, Tiago, pela primeira vez de drogas. E tudo por causa dos problemas do ex-futebolista Mário Jardel com a cocaína.

Durante a emissão de mais uma gala da nova edição do “Big Brother Famosos” (TVI), e depois do piloto Bernardo Sousa abordar os problemas que teve com consumo de drogas, a apresentadora apelou a todos que falassem com os filhos sobre este assunto, dando um exemplo pessoal.

“Sabemos o preconceito que existe em relação a ele e que se aproveite este programa para a discussão pública e também para dentro das nossas casas”, disse a diretora de Entretenimento e Ficção.

“Posso dizê-lo: o meu filho joga futebol e tem o sonho do futebol. Aproveitei para falar com ele, pela primeira vez, de droga a partir do exemplo do Mário Jardel”, contou Cristina Ferreira, lembrando o vício do ex-atleta.

“E que hoje a partilha do Bernardo sirva também para se perceber que há episódios de alguma infantilidade que podem destruir uma vida inteira. […] Discutam isso com os vossos filhos”, concluiu.