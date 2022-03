Cristina Ferreira admite que Goucha “não queria” apresentar o “Big Brother”

Cristina Ferreira assistiu neste domingo à estreia do “Big Brother” e admitiu que Manuel Luís Goucha não tinha vontade de apresentar o “reality show”.

Ainda faltava uma hora para o início do programa e Cristina Ferreira foi a primeira a dar a cara. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI saiu, por momento, dos bastidores e esteve à conversa com os jornalistas. A também apresentadora confessou como contou a novidade a Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha.

“A reação foi gira. O Cláudio já gostava de fazer e já tinha dito em entrevistas que queria trabalhar com o Manel. A primeira reação do Goucha foi ‘não quero fazer mais nada’… mas foi algo que a seguir se mostrou cheio de vontade de fazer, porque isto é a estreia dele no ‘Big Brother’, só tinha feito a ‘Casa dos Segredos’”.

“O Cláudio vai será Cristina do Manel e vai desmanchar a seriedade que ele tem e a densidade do Goucha vai ajudar o Cláudio a ter a atitude certa”, acrescenta Cristina Ferreira.

Certa da importância deste programa para o canal que lidera – a TVI é a estação dos “realitys” e este “reality” muda a história da TVI -, Cristina Ferreira garante que não havia mais escolhas para a apresentação. “Foram avisados há dois meses que seriam os possíveis apresentadores. Tiveram a confirmação mais perto do dia”.

Quanto à hipótese de Helena Coelho ter sido apresentadora: “Ela tem um caderninho do primeiro ‘Big Brother’ na qual apontava tudo, ela é fanática, até discute com a direção de Programas. Ela é apresentadora (dos ‘Diários’, comentadora e vai ser surpreendente”, garante.

Quem ficou de fora foi Teresa Guilherme. “Desde que eu aqui cheguei ainda não houve uma edição em que os apresentadores fossem os mesmos. Foi a Teresa, ela e o Cláudio, agora ele e o Manel e o próximo logo se vê…”