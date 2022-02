Cristina Ferreira admite que vai buscar o seu “Ben” à SIC

Mais uma transferência na calha: Cristina Ferreira admitiu, esta tarde, no Facebook que pode ir buscar o seu “Ben” à SIC. Mas, na verdade, não é bem assim…

É com uma mensagem e meias palavras no Facebook que Cristina Ferreira dá a entender que pode ir buscar Rúben Vieira, o “Ben”, à SIC. Recorde-se que o companheiro de Rita Ferro Rodrigues chegou muitas vezes a fazer dupla com a “loira da Malveira” depois de Cláudio Ramos ter trocado “O Programa da Cristina” pelo “Big Brother 2020”, na TVI.

Ora, Cristina Ferreira chama por “Ben” e garante que “Setembro é amanhã”, numa referência ao mês em que começa, oficialmente, na TVI, uma vez que já anda não só pelos corredores da estação de Queluz de Baixo, como na produtora de novelas da estação, a Plural.

Mas esta eventual “transferência” de Ben para a TVI leva aspas: é que o assistente de produção já trabalhou no quarto canal. Confuso? A ligação contratual de Rúben Vieira é à produtora Coral Europa e não à SIC, logo, Ben já esteve no programa “Somos Portugal”, da TVI. Ou seja, como se diz na gíria futebolística, trata-se de um “jogador livre”.

Os seguidores reagiram de imediato: “Ai que a mulher leva a casa toda” ou “Leve o Ben consigo, ele é maravilhoso” ou ainda “Gostava de ver o Ben com a Cristina” servem a título de exemplo.

Se “Ben” não estiver a caminho da TVI, trata-se, tão só, de uma “alfinetada” de Cristina Ferreira à estação liderada por Daniel Oliveira. Mas a comunicadora é conhecida por não ser uma mulher de meias palavras…