Cristina Ferreira anuncia data de estreia de “Rua das Flores” na TVI

Cristina Ferreira terminou com a especulação e satisfez a curiosidade dos seguidores, esta segunda-feira, 4 de abril, ao revelar a data de estreia da trama “Rua das Flores”, na TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo anunciou, no perfil de Instagram, que a nova aposta do canal estreia-se a 18 de abril na antena.

“A novela das 19h. Uma história que começou a nascer em outubro de 2021 e depressa se tornou um projeto de sonho. Tem ‘Rua das Flores’ como nome desde o primeiro dia. A música de genérico também”, começou por escrever.

“O Roberto Pereira e a Eva Gonçalves ao comando da escrita. A Ana Bola, o Eduardo Madeira e o Zé Pedro Gomes. O Futre e o restante elenco. Acho que poucas foram as vírgulas que mudámos. A ‘Rua’ está pronta. Já vi as primeiras imagens. Está melhor do que quando a sonhámos. Às 19h vamos ter festa. E esta palavra não é por acaso”, rematou.