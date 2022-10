Cristina Ferreira anuncia nova data de “Cristina Talks”

Cristina Ferreira anunciou, esta quarta-feira, 18 de outubro, uma nova data da conferência “Cristina Talks”. Desta vez, o evento vai ocorrer em Lisboa.

Depois de se ter estreado com um evento no Multiusos de Gondomar, há cinco dias, onde estiveram centenas de pessoas, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou uma nova data para a conferência.

A apresentadora partilhou que o novo “Cristina Talks” vai acontecer a 14 de janeiro do próximo ano, em Lisboa. “Já estão à venda os bilhetes”, escreveu a comunicadora no perfil de Instagram.

No primeiro evento no pavilhão Multiusos de Gondomar, Cristina Ferreira contou com Carolina Deslandes, Ricardinho, Fred Canto e Castro e Paulo Figueiredo como oradores do dia.

Aquando do término da conferência, a diretora mostrou-se sem palavras. “Estavam 3000 pessoas no Multiusos de Gondomar. Fui ficando nervosa com a expectativa que foram criando desde que lancei o projeto. Foram sem saber ao que iam”, confessou.

“Sinto-me sem forças para vos dar conta do que ali aconteceu. Só quem foi sabe. Nada, nem fotos nem palavras, conseguirão descrever”, desabafou

Depois do “Cristina Talks”, a apresentadora viajou para Cannes, em França, para marcar presença na feira MIPCOM. Contudo, a viagem não correu da melhor forma e chegou 12 horas depois do previsto à cidade francesa, perdendo todas as reuniões.