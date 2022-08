Cristina Ferreira apresenta casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida

Cristina Ferreira vai apresentar o casamento entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, antigos concorrentes do “Big Brother Famosos” (TVI).

A diretora de Entretenimento e Ficção vai conduzir a emissão que a estação privada vai fazer do matrimónio do antigo presidente do Sporting e da cantora, no dia 2 de setembro, tal como avançou a revista “TV Mais”.

A publicação vai mais longe e adiantou que o casal, que começou a namorar dentro da casa mais vigiada do país, vai dar origem a um novo formato da TVI.

“Tem estado tudo a ser tratado pelos noivos e por elementos do canal”, disse uma fonte à “TV Mais”.

Sobre os convidados que vão estar no casamento, no dia 2 de setembro, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já tinham revelado no “Dois às 10” (TVI) vários nomes. “Vai o Jorge [Guerreiro], a Laura [Galvão], o Jay [Oliver], a Marta [Gil], o Bruno, a Liliana… no fundo, a equipa alegria que nós chamávamos”, referiram.

Lembre-se que o pedido de casamento foi feito pelo antigo dirigente “leonino” quando o casal estava na Islândia de férias. “Mal te vi percebi que te tinha reencontrado. Estamos juntos pela eternidade e a cada vida vamo-nos encontrar e amar! Amo-te até ao infinito!” escreveu o DJ.