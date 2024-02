Cristina Ferreira assinala Dia dos Namorados com foto com João Monteiro

Cristina Ferreira e João Monteiro trocaram o primeiro beijo na boca publicamente durante as férias recentes nas Maldivas.

Finalmente, o beijo… público. Cristina Ferreira mostrou na tarde desta quarta-feira um momento raro de carinho com o novo namorado, o professor de ténis João Monteiro.

O momento aconteceu há poucas semanas nas Maldivas, onde o casal esteve numas férias românticas, antes do professor de ténis e irmão do vencedor do “Big Brother”, Francisco Monteiro, ter viajado para os Estados Unidos.

Entretanto, Cristina Ferreira voltou a publicar nas redes sociais uma imagem ao lado do amado, com a legenda “Nós”.