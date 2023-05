Cristina Ferreira assume que sente falta de ter namorado: “A partilha é das coisas mais bonitas da vida”

Cristina Ferreira respondeu a algumas questões dos fãs. Numa delas, revelou que “em alguns momentos” sente falta de ter um companheiro.

Depois de 15 anos de namoro, Cristina Ferreira e António Casinhas separaram-se em 2011, por mútuo acordo. No cerne da separação estiveram, segundo a imprensa nacional, múltiplas traições por parte do companheiro.

O casal tem um filho em comum, Tiago, de 14 anos. A apresentadora é bastante discreta no que diz respeito à vida pessoal, nunca mostrou a cara do filho e tenta sempre criar uma distância entre aquilo que faz e aquilo que partilha.

Na passada segunda-feira, 15 de maio, celebrou-se o Dia da Família, na TVI, e, após ter terminado a apresentação do programa, onde voltou a juntar-se com Manuel Luís Goucha, a estrela do canal de Queluz de Baixo decidiu abrir uma caixa de perguntas no Instagram.

Foram várias as perguntas feitas, mas houve uma que não deixou os cibernautas indiferentes. “Obviamente és feliz sozinha. Não pondo isso em causa, sentes falta de um companheiro?”, questionaram.

“Em alguns momentos sim. A partilha é das coisas mais bonitas da vida”, afirmou a anfitriã do programa “O Triângulo”.

Cristina Ferreira revelou, ainda, um grande sonho que ainda não realizou: “Casar. Digo isto há 25 anos”, escreveu com um emoji de gargalhadas.