Cristina Ferreira celebra 43 anos focada no que “é simples”

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI assinalou mais um aniversário nas redes sociais com uma publicação, sublinhando que “só importa o que faz bem”.

Cristina Ferreira completa, esta quarta-feira, 43 anos e, para celebrar a data, partilhou uma fotografia em que surge a ver o pôr do sol acompanhada por uma reflexão na qual destacou que está focada no que “é simples” e no que lhe “faz bem”.

“43. Só importa o que te faz bem. E o que é simples. O pôr do sol. E o que está a nascer”, lê-se na publicação da comunicadora.

Recorde-se que Cristina Ferreira regressou à TVI – onde assume funções de diretora de Entretenimento e Ficção do canal – depois de dois anos na SIC. A apresentadora é ainda acionista e administradora da Media Capital.

