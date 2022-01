Cristina Ferreira chocada com concentração de pessoas em marginal do Norte

Uma imagem de um aglomerado de pessoas junto a uma marginal, no Norte do país, fez “saltar a tampa” a Cristina Ferreira.

Numa altura em que tanto o Governo, como a Direção Geral de Saúde apelam para que se evite o “contacto social” e que “as pessoas fiquem em casa”, devido ao “Covid-19”, a apresentadora de “O Programa da Cristina” mostrou-se revoltada com o que observou numa marginal do Norte do país, entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

“Estas imagens são do norte do país. Eu sei que podemos dar passeios curtos e higiénicos mas, por favor, façam-no só quando precisarem mesmo. Assim não vamos conseguir”, começou por escrever no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-ClCDKhzXl/

“E isto desmotiva quem está há muitos dias sem sair de casa a não ser para ir ao supermercado. 1+1 é igual a muitos como se pode ver. Se continuarmos assim corremos o risco de um dia destes estarmos iguais a Espanha e Itália. É ficar em casa. Já bastam todos os que pelos mais variados motivos têm que ir trabalhar. Será que é assim tão difícil de perceber?”, rematou a comunicadora, que explicou, de seguida que “entretanto a polícia já cortou a marginal para que a ‘enchente’ fosse para casa”.

Entretanto, o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou nas redes sociais que, entre outras medidas, “a marginal estará encerrada ao trânsito”, referiu Aires Pereira.