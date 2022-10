Cristina Ferreira confessa estar sem palavras após evento em Gondomar

Cristina Ferreira fez um balanço do primeiro encontro do “Cristina Talks”, que aconteceu este sábado, 15 de outubro, no Multiusos de Gondomar.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou que à medida que o evento se foi aproximando foi ficando “nervosa” devido à expectativa que se criou desde que nasceu o projeto.

“Estavam 3000 pessoas no Multiusos de Gondomar. Fui ficando nervosa com a expectativa que foram criando desde que lancei o projeto. Foram sem saber ao que iam”, começou por escrever.

“Das milhares de mensagens que já recebi todas falam na forma como foram surpreendidas. Choraram, riram, pensaram, foram desassossegadas. Dizem que superou as expectativas. Até dos maridos contrariados que foram”, afirmou.

“Sinto-me sem forças para vos dar conta do que ali aconteceu. Só quem foi sabe. Nada, nem fotos nem palavras, conseguirá descrever. Nada”, rematou.