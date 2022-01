Cristina Ferreira confirma “Chef” Joana Barrios na TVI

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, confirmou, esta segunda-feira, que a “Chef” Joana Barrios está “quase a chegar” à estação.

Quando esteve a conduzir “O Programa da Cristina” (SIC), a apresentadora contou regularmente com a presença de Joana Barrios na cozinha do formato das manhãs do terceiro canal.

Agora, de regresso a casa, a também apresentadora está a tratar de tudo para trazer consigo a comunicadora, que tem um gosto apurado para a cozinha, tal como já comprovou publicamente.

“A Joana está quase a chegar”, revelou Cristina Ferreira durante a sua participação no programa “Você na TV!”, desta segunda-feira, que contou com a apresentação da comunicadora e Manuel Luís Goucha.

Os dois juntaram-se para Cristina Ferreira conseguir fechar um ciclo. Recorde-se que, antes de ter saído para a SIC em 2018, a apresentadora esteve durante 14 anos a conduzir o matutino da TVI, com Goucha.

Caso se confirme oficialmente a chegada de Joana Barrios, este é o segundo resgaste mediático da estação privada ao canal três, já que Cristina trouxe consigo Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben”, para integrar a equipa do “Somos Portugal”, com o “Camíão do Ben”.

LEIA TAMBÉM: