Cristina Ferreira considera candidatura à Presidência da República

Cristina Ferreira revelou que se identifica com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e não exclui a hipótese de se candidatar à Presidência da República.

Confrontada com a possibilidade de vir a exercer cargos políticos numa entrevista à revista “Visão”, a apresentadora da SIC considerou a hipótese de um dia ser Presidente da República.

“Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer”, começou por dizer. “Durante algum tempo achei que isso passaria pelas autarquias e por fazer alguma coisa pela minha Malveira”, admitiu.

“Se um dia me perguntasses: ‘chegarias a primeira-ministra?’, respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer”, afirmou, acrescentando que, contudo, poderia “representar todos os portugueses”. “Acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar”, sublinhou.

Cristina Ferreira considerou que tem algumas semelhanças com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente em relação aos “afetos” para com a população. “Já quando falava nos comentários televisivos ele era este Presidente. Só não tinha era o cargo”, declarou.

LEIA TAMBÉM: