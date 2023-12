Cristina Ferreira convida Rúben Correia para o “Dança com as Estrelas”

Rúben Correia, mais conhecido como “Rubinho”, foi convidado por Cristina Ferreira para ser produtor do “Dança com as Estrelas”.

O regresso à produção: Cristina Ferreira convidou Rúben Correia, um dos seus melhores amigos, para produzir o novo programa da TVI – “Dança com as Estrelas”. Após alguns anos afastado, “Rubinho”, como é apelidado pela apresentadora, prepara-se para integrar o elenco dos responsáveis pelo formato de dança, que conta com Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo no papel de apresentadores.

“A Cristina desafiou-o e conseguiu convencê-lo a voltar ao mundo da televisão”, contou uma fonte da TVI à revista “TV Mais”.

Além disso, a estação de Queluz de Baixo pretende estrear, também no mês de janeiro, uma nova edição do “Big Brother”, “reality show” conduzido pela diretora de ficção e entretenimento.

Recorde-se que os jurados do programa de dança já foram divulgados: Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.