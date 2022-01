Cristina Ferreira convidada pela SIC para os Globos de Ouro

Cristina Ferreira foi convidada pela SIC para estar na gala de entrega de prémios dos Globos de Ouro, depois de ter sido nomeada para Personalidade do Ano, na área do Entretenimento.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI será convidada pela estação de Paço de Arcos para marcar presença no evento que, por norma, acontece no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, tal como apurou a revista “Nova Gente”, junto de uma fonte próxima da SIC.

Entre as caras conhecidas nomeadas para Personalidade do Ano, na área do Entretenimento, estão também João Baião (SIC), Ljubomir Stanisic (SIC), Vasco Palmeirim (RTP) e Filomena Cautela (RTP).

Caso Cristina Ferreira aceite o convite esta será a primeira vez que o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, e a apresentadora se cruzam publicamente depois de a comunicadora ter deixado a estação de Paço de Arcos.