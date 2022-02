Cristina Ferreira: “Custa-me muito mais que ataquem os meus”

Depois de Fanny Rodrigues ter sido alvo de críticas, Cristina Ferreira saiu em defesa dos seus profissionais da TVI.

Mesmo estando de férias em Itália, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI está atenta ao que acontece em Portugal e, perante os comentários negativos a Fanny Rodrigues, manifestou o seu desagrado.

“É deprimente, triste e demonstra uma vontade férrea de destruir o outro que dá nojo”, escreveu a também apresentadora do programa “Cristina ComVida” no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A comunicadora adiantou que custa “muito mais” quando atacam os profissionais da estação de Queluz de Baixo.

“Ah, e não estava a falar de mim, que estou imune, custa-me muito mais que ataquem os meus. Os que querem apenas trabalhar. E que eu tenho o dever de proteger”, afirmou Cristina Ferreira.